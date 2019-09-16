Активисты борются с маргиналами, занявшими исторический дом на Херсонской

Активисты Центрального района сигнализировали в своем сообществе "ВКонтакте" о том, что заброшенный исторический дом 15-17 по Херсонской улице стал пользоваться повышенной "популярностью" со стороны разного рода асоциальных элементов.

Утверждается, что, несмотря на усилия жильцов соседних домов по блокированию входов и выходов, бездомные каким-то образом умудряются с завидной регулярностью проникать в проблемное здание. Отмечается также, что маргиналы овладели ценным искусством забираться наверх по водосточной трубе.

"Нужно заблокировать все оконные рамы второго этажа саморезами и закрыть оконные проёмы у водосточный труб фанерными листами", - гласит призыв, обращенный ко всем неравнодушным.

На полицию у активистов надежды мало: приезжая на вызовы в течение последних дней, участковые далеко не в каждом случае смогли помочь в борьбе с незваными гостями на Херсонской.