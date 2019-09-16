Вопреки административным преградам Светову удалось выступить в Архангельске

Политик, "лицо" Либертарианской партии после череды технических и административных затруднений все-таки сумел провести перед жителями Архангельска лекцию, посвященную вредному влиянию государства на экологическую обстановку.

Назначенная на 15 сентября, встреча Светова с общественностью в этот день дважды сорвалась, что для него выглядело как политическое давление местных властей на арендаторов помещений. На третьей площадке события развивали тоже не слишком благополучно: в зале отключили электричество, поэтому общение происходило без микрофона. Участники в целом разделили предположение спикера.

"Все прекрасно понимают, что люди, находящиеся у власти, боятся предавать огласке свои преступные действия. Из-за этого они препятствуют проведению таких мероприятий, как лекция Михаила Светова, ведь на них обличается вся сущность нынешнего правления России", - говорится в паблике "Поморье - не помойка".

Главная мысль лекции состояла в том, что из-за неумной и опасной политики властей становятся возможными такие скандальные проекты, как мусорный полигон на станции Шиес.