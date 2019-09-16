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11:39

Минприроды обязало регионы ловить бездомных животных гуманными методами

фото ЗакС политика Минприроды обязало регионы ловить бездомных животных гуманными методами

Минприроды подготовило методические указания для властей регионов России по отлову бездомных животных, где прописано, что ловить их нужно, не причиняя вреда, передает «Интерфакс».

Документ разработан для реализации закона «Об ответственном обращении с животными». Эти указания призваны регулировать численность бездомных животных наиболее гуманными и безопасными для них способами, исходя из необходимости сохранения их жизни и здоровья, и обеспечат возможность возврата животных их владельцам. На основе этих указаний должны будут утвердить региональные нормативы.

В указаниях прописана необходимость гуманного обращения с животными, использования методов, не приводящих к увечьям, травмам или гибели животных. Они обязывают записывать процесс отлова животных и возвращения к месту обитания на видео, регулируют условия транспортировки – в том числе максимальное количество животных в машине, предельное время перевозки, сроки передачи в приют с моменрта отлова.

Закон об ответственном обращении с животными был принят в декабре 2018 года, спустя семь лет после его внесения в Госдуму. Теперь в России запрещены бои с участием животных, содержание питомцев в барах и ресторанах, размещение зверей в контактных зоопарках. Старого либо больного питомца владелец обязан содержать до наступления естественной смерти, либо сдавать его в приют. 

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11:56    
О заготовке шкур и продаже скорнякам опять ничего не решили. Все опять будет мимо кассы.

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