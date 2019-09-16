Два кандидата в мундепы Лисьего Носа написали заявления в полицию по статье о фальсификациях

Кандидаты в муниципальные депутаты, не прошедшие в местный совет поселка Лисий Нос после четвертого пересчета избирательных бюллетеней, Андрей Благовестов и Римма Тимчук написали заявления о возбуждении уголовного дела по статье 142 УК РФ (фальсификация избирательных документов).

Благовестов сообщил ЗАКС.Ру, что обратился в главк, а Тимчук – в управление МВД по Приморского района. Копии заявлений были направлены в прокуратуру.

Оба кандидата шли на выборы самовыдвиженцами и, согласно копиям протоколов УИК, выданных им в ночь на 9 сентября, проходили в совет. Впоследствии избирательные бюллетени несколько раз пересчитывались по инициативе единороссов, получивших только три депутатских мандата. После состоявшегося вечером 10 сентября четвертого пересчета положение партии власти в поселке улучшилось – она получила пять мест в совете.

В ГАС «Выборы» были внесены результаты четвертого пересчета. Это возмутило многих жителей Лисьего Носа, вечером 11 сентября вышедгих на народных сход.