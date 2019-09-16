Рекламный блок загружается...
Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Муниципал

12:32

Единоросса Гребенева переизбрали главой муниципального совета города Пушкин

фото ЗакС политика Единоросса Гребенева переизбрали главой муниципального совета города Пушкин

В воскресенье, 15 сентября, состоялось первое заседание нового созыва муниципального совета город Пушкин, говорится на сайте муниципалитета.

По данным группы «Пушкинское «Яблоко», главой муниципального образования был переизбран депутат от «Единой России» Николай Гребенев. Его кандидатуру поддержали 13 членов совета, за представителя «Яблока» Бориса Орешкова проголосовали шесть человек.

Заместителем главы будет также выдвиженка от «Единой России» Галина Булгакова. 11 депутатов проголосовали за нее, а 9 - за представляющую КПРФ  Дарью Баранову.

Всего у партии власти в совете 12 мест. Помимо Гребенева и Булгаковой мандаты получили единороссы Роман Кондрахин, Людмила Северинова, Дмитрий Павлов, Вероника Краева, Елена Дмитриева, Марина Шмулевич, Любовь Шамина, Владимир Маслов, Александр Шабнов и Иван Степанов.

КПРФ в пушкинском совете будут представлять четыре человека: Ирина Трушкина, Дарья Баранова, Сергей Лазарев и Никита Борисов. Два мандата достались «Яблоку» - депутатами стали Борис Орешков и Виктор Вдовиков. Также в совет избрались представитель «Справедливой России» Александр Журавлев и самовыдвиженец Константин Косов.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

16:09 Заместитель координатора ЛДПР и глава местной администрации стали депутатами в МО № 65

15:23 Стать депутатами на Аптекарском острове смогли только единороссы

14:21 Пыжика переизбрали главой МО «Академическое»

13:55 Четыре оппозиционных депутата Финляндского округа заявили о необходимости распустить Горизбирком

13:37 Независимых депутатов ждут уроки политики

13:34 Члены Партии роста инициировали сбор подписей за отмену итогов выборов во Фрунзенском районе

13:07 Десятка единороссов заняла все места в муниципальном совете Адмиралтейского округа

11:46 Два кандидата в мундепы Лисьего Носа написали заявления в полицию по статье о фальсификациях

10:51 Перов провел одиночный пикет у Смольного с требованием отменить выборы в двух муниципалитетах

1:15 "Объединенные демократы" подвели итоги работы на муниципальных выборах

Упоминаемые персоны
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
16:09 Муниципал: Заместитель координатора ЛДПР и глава местной администрации стали депутатами в МО № 65

15:55 Дело одного из фанатов "Зенита" о драке с ОМОНом поступило в суд

15:26 Песков о приговоре Устинову: Одно дело вряд ли скажется на доверии россиян к Росгвардии   2

15:23 Муниципал: Стать депутатами на Аптекарском острове смогли только единороссы   2

14:55 Шуточной рекламой ветклиника провинилась перед антимонопольщиками

14:21 Муниципал: Пыжика переизбрали главой МО «Академическое»

14:20 Максим Шевченко: Поздно просить у Путина декоммунизации страны   3

13:55 Муниципал: Четыре оппозиционных депутата Финляндского округа заявили о необходимости распустить Горизбирком   2

13:53 Прокуратура добилась возвращения нежилого помещения в Красном Селе в собственность Петербурга

13:51 Парфенов: В Москве разорван неписаный договор между властью и обществом   3

13:37 Независимых депутатов ждут уроки политики

13:34 Муниципал: Члены Партии роста инициировали сбор подписей за отмену итогов выборов во Фрунзенском районе   2

13:25 КСП проверяет детский центр "Балтийский берег"

13:07 Муниципал: Десятка единороссов заняла все места в муниципальном совете Адмиралтейского округа

13:04 Актера Павла Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за вывихнутое плечо росгвардейца   3

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru