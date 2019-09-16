Единоросса Гребенева переизбрали главой муниципального совета города Пушкин

В воскресенье, 15 сентября, состоялось первое заседание нового созыва муниципального совета город Пушкин, говорится на сайте муниципалитета.

По данным группы «Пушкинское «Яблоко», главой муниципального образования был переизбран депутат от «Единой России» Николай Гребенев. Его кандидатуру поддержали 13 членов совета, за представителя «Яблока» Бориса Орешкова проголосовали шесть человек.

Заместителем главы будет также выдвиженка от «Единой России» Галина Булгакова. 11 депутатов проголосовали за нее, а 9 - за представляющую КПРФ Дарью Баранову.

Всего у партии власти в совете 12 мест. Помимо Гребенева и Булгаковой мандаты получили единороссы Роман Кондрахин, Людмила Северинова, Дмитрий Павлов, Вероника Краева, Елена Дмитриева, Марина Шмулевич, Любовь Шамина, Владимир Маслов, Александр Шабнов и Иван Степанов.

КПРФ в пушкинском совете будут представлять четыре человека: Ирина Трушкина, Дарья Баранова, Сергей Лазарев и Никита Борисов. Два мандата достались «Яблоку» - депутатами стали Борис Орешков и Виктор Вдовиков. Также в совет избрались представитель «Справедливой России» Александр Журавлев и самовыдвиженец Константин Косов.