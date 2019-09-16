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Новости

13:04

Актера Павла Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за вывихнутое плечо росгвардейца

фото ЗакС политика Актера Павла Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за вывихнутое плечо росгвардейца

Тверской суд Москвы приговорил актера Павла Устинова к 3,5 годам лишения свободы, признав виновным в применении силы к росгвардейцу, передает «Медиазона».

Устинова признали виновным в нарушении ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти). Его обвиняли в том, что он на акции протеста 3 августа вывихнул плечо сотруднику Росгвардии, сопротивляясь при задержании. Сам Устинов отрицал вину, свидетели защиты и видеозапись подтверждали, что при задержании он не сопротивлялся и при этом сам был избит.

Прокуратура запрашивала для Устинова 6 лет лишения свободы. За актера поручился глава театра «Сатирикон» Константин Райкин.

С середины июля в Москве шли протесты против отказов в регистрации независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. 27 июля и 3 августа на несогласованных акциях в центре столицы задержали более тысячи человек в каждый из дней, правоохранители применяли физическую силу. Часто под руку попадали люди, к протесту не имевшие никакого отношения. Так, например, вышедшему на пробежку блогеру силовики сломали ногу. После Следком возбудил уголовное дело о «массовых беспорядках», спустя чуть более месяца с фигурантов сняли обвинения, заменив их другими статьями.

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16:15    
14.54
Рано тебя выпустили из дурки. Тебя надо на него поменять. Все равно пустую жизнь прожил.

14:54    
Те, кто поднял руку на правоохранителя, должны сидеть пожизненно!

14:31    
13:49 Подонок это ты. Человеку дали три с половиной ни за что. Только потому, что он случайно подвернулся росгвардейцу под руку.

13:49    
Хорошая новость о посадке, но крайне мало дали этому актёру-подонку!

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