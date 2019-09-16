КСП проверяет детский центр "Балтийский берег"

Контрольно-счетная палата Петербурга начала проверять бухгалтерию детского оздоровительно-образовательного центра "Балтийский берег", сообщает пресс-служба ведомства. Речь идет об изучении того, как сотрудники распорядились более 1 миллиардом бюджетных рублей, выделенных центру в 2017-2019 годах.

Отдельного внимания аудиторов во главе с Юрием Шутовым удостоится также то, насколько бережно и эффективно в отчетный период представители учреждения пользовались собственностью города и соблюдали рамких своих полномочий.

Руководимый Надеждой Зубриловой "Балтийский берег" включает в себя турбазу, спортивную школу, школу интернат и детские лагеря.