Члены Партии роста инициировали сбор подписей за отмену итогов выборов во Фрунзенском районе

Созданное представителями Партии роста сообщество «Штаб Купчино» начало сбор подписей петербуржцев под обращением на имя председателя ЦИК Эллы Памфиловой.

Памфиловой планируют рассказать о нарушениях, проходивших во время выборов депутатов муниципальных советов во Фрунзенском районе и предложить изучить видеозаписи с камер наблюдения на избирательных участках.

«Десятки жалоб, направленные в Территориальные избирательные комиссии № 23 и 29, были отклонены. Например, принятое 9 сентября на основании жалоб решение ТИК № 29 о пересчете голосов в муниципалитете №75 было отменено 10 сентября, а «нарисованные» результаты введены в систему ГАС «Выборы», - также говорится в обращении.

Авторы письма просят Памфилову «проявить политическую волю» и отменить итоги выборов на отдельных участках МО «Георгиевский», № 75, «Купчино» и «Балканский».