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Муниципал

13:55

Четыре оппозиционных депутата Финляндского округа заявили о необходимости распустить Горизбирком

фото ЗакС политика Четыре оппозиционных депутата Финляндского округа заявили о необходимости распустить Горизбирком

Вновь избранные депутаты муниципального совета МО «Финляндский округ» Елена Бабурина («Справедливая Россия»), Мария Андриенко, Виталий Суздалев и Светлана Уткина (все трое – самовыдвиженцы) 16 сентября опубликовали в соцсетях заявление с требованием распустить Санкт-Петербургскую избирательную комиссию за нарушения во время муниципальных и губернаторских выборов.

Также они требуют привлечь к ответственности членов и глав местных избиркомов, «виновных в недопусках на выборы независимых кандидатов и в фальсификациях результатов голосования».

Кроме того, депутаты намерены добиваться расследования опубликованных в СМИ данных «о подделке подписей избирателей на выборах губернатора Санкт-Петербурга, которые получили широкую огласку в ходе избирательной кампании».

Помимо членов совета «Финляндского округа» под заявлением подписались вновь избранный депутат МО «Светлановское» Мария Воюцкая (самовыдвиженка), Василий Кунина («Яблоко») из совета МО «Малая Охта» и Александр Кузнецов (Партия Роста) из совета МО «Южно-Приморский».

Уткина рассказала ЗАКС.Ру, что продолжает собирать подписи других депутатов, после чего направит заявление в приемную президента России Владимира Путина, аппарат губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, председателю Законодательного собрания Вячеславу Макарову, в городскую и центральную избирательные комиссии.    


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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15:49    
Все правильно! Мошенники должны ответить!

14:58    
хайп и только, для этого они и пролезли в советы, сразу видно работать они и не собирались

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