Максим Шевченко: Поздно просить у Путина декоммунизации страны

Рассуждая над фильмом Юрия Дудя "Колыма. Родина нашего страха", публицист и политик Максим Шевченко признался, что не является его поклонником, поскольку фильм основан на мифологии, во-многом на штампах и ориентируется на антисоветчиков шестидесятых годов и их детей - с непоколебимым представлением о коммунизме как об абсолютном зле, которое якобы в стране сохраняет свои позиции.

"У интеллигенции есть такой миф по-прежнему, что нужна декоммунизация России, что если сломать эти уже истлевшие памятники Ленину, то, мол, станет все хорошо. Ребята, вы опоздали. Путин уже декоммунизировал Россию, все ваши требования - это просто поддержка путинского курса", - полемично заметил Шевченко на авторском YouTube-канале.

По его мнению, между условными либералами и сторонниками президента Владимира Путина отсутствуют сущностные разногласия как таковые. Касаются они разве что того, "как и кого допускать к власти, кому принадлежит "Юкос" - Сечину или Ходорковскому".

Фильм Дудя о лагерях сталинской эпохи посмотрело 16 млн человек.