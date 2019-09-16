Шуточной рекламой ветклиника провинилась перед антимонопольщиками Неудачная шутка, использованная в рекламной кампании ветеринарной клиники "Ответ" в Невском районе, стала основанием для наказания ее владельцев петербургским УФАС. Комиссия пришла к выводу, что объявление следующего содержания - "Акция кастрация. Кот - 1000 руб. Кошка – 2500 руб. Неверный муж бесплатно" - является оскорбительным и нарушает законодательство о рекламе. Теперь индивидуальный предприниматель должен перестать распространять данное объявление. Более того, клинике как юридическому лицу грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч в рамках возбужденного административного дела. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен