Стать депутатами на Аптекарском острове смогли только единороссы

Муниципальный совет МО «Аптекарский остров» обновился на 50%, при этом попали в него только кандидаты от «Единой России», следует из информации на сайте Горизбиркома.

Из депутатов пятого созыва в шестой переизбрались Ольга Иванова, Татьяна Кыткина, Татьяна Никифорова, Владимир Смолов и глава МО Михаил Приплад.

Также места в совете получили директор ООО «Астер Северо-Запад» Евгений Осташков, индивидуальный предприниматель Ирина Русских, заместитель директора СПбГБУЗ «Медицинский санитарный центр» Александр Хизов, руководитель Петроградского районного отделения «Единой России» Никита Титенко и руководитель «Молодой Гвардии «Единой России» по Петроградскому району Станислав Ристич.

Напомним, ИКМО «Аптекарский остров» не допустила для участия в местных выборах ни одного кандидата от «Яблока» и КПРФ. В бюллетенях были только единороссы и по три самовыдвиженца на каждый из двух избирательных округов.