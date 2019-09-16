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Муниципал

15:23

Стать депутатами на Аптекарском острове смогли только единороссы

фото ЗакС политика Стать депутатами на Аптекарском острове смогли только единороссы

Муниципальный совет МО «Аптекарский остров» обновился на 50%, при этом попали в него только кандидаты от «Единой России», следует из информации на сайте Горизбиркома.

Из депутатов пятого созыва в шестой переизбрались Ольга Иванова, Татьяна Кыткина, Татьяна Никифорова, Владимир Смолов и глава МО Михаил Приплад.

Также места в совете получили директор ООО «Астер Северо-Запад» Евгений Осташков, индивидуальный предприниматель Ирина Русских, заместитель директора СПбГБУЗ «Медицинский санитарный центр» Александр Хизов, руководитель Петроградского районного отделения «Единой России» Никита Титенко и руководитель «Молодой Гвардии «Единой России» по Петроградскому району Станислав Ристич. 

Напомним, ИКМО «Аптекарский остров» не допустила для участия в местных выборах ни одного кандидата от «Яблока» и КПРФ. В бюллетенях были только единороссы и по три самовыдвиженца на каждый из двух избирательных округов.

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16:14    
Значит эти выборы надо отменять, комиссию уволнять и выбирать заново.

15:43    
Да там, по информации члена комиссии с правом решающего голоса на участке 1635 было зафиксировано более 4 вбросов, в ящиках для голосования около половины бюллетеней лежали завернутыми пачками, что подтверждается фото и видеофиксацией, заявления направлены в полицию, Горизбирком и т.п. Один из вбросивших был задержан полицией, оказалось, что он вообще не имел права голосовать на этом участке.

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