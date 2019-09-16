Независимых депутатов ждут уроки политики

Организаторы проекта «Объединенные демократы» 15 сентября рассказали об итогах муниципальных выборов в Петербурге. Главный результат - почти 400 независимых и оппозиционных кандидатов, которые прошли в петербургские муниципалитеты. Из них 139 новых депутатов вели кампанию при поддержке «Объединенных демократов». Но теперь у проекта новые задачи: помочь новичкам в политике стать на голову выше мундепов от «Единой России» и не ударить в грязь лицом перед избирателями, отдавшими свой голос за оппозицию.

Первый конгресс независимых депутатов, который провели «Объединенные демократы», прошел в Петербурге. Более 200 участков мероприятия, в числе которых были 77 новых народных избранников, говорили в основном об одном: оппозиция в муниципалитетах должна объединиться и помогать друг другу вне зависимости от политических взглядов.

Проект «Объединенные демократы», или как его называют «политический Uber», изначально появился в 2017 году в Москве по инициативе бывшего депутата Госдумы РФ Дмитрия Гудкова. Его целью была поддержка демократических кандидатов на столичных муниципальных выборах. В итоге на выборах в Москве в 2017 году 267 кандидатов от оппозиции прошли в 63 местных совета.

В Петербурге «Объединенные демократы» заявили о себе в апреле 2018 года, когда одними из первых в городе официально сообщили о подготовке к муниципальным выборам. В декабре прошлого года к «Объединенным демократам» примкнули уже более 900 сторонников, которые зарегистрировались на специальной платформе в интернете.

Всего за время работы проекта на сайте «Объединенных демократов» зарегистрировалось более 1600 человек, но в избирательные комиссии документы на участие в выборах подали меньше 40%. В это число вошли не только самовыдвиженцы, но и те, кого выдвинули партии «Яблоко», «Справедливая Россия» и «Партии Роста».

Координатор проекта Андрей Пивоваров один из первых поздравил депутатов и подвел итоги работы проекта. Когда Пивоваров выходил к микрофону, один из зрителей в зале встал, начал аплодировать и призывать других зрителей подняться с места и отдать дань аплодисментами «человеку, без которого бы ничего не произошло». Идею оценили не все. Многие остались сидеть на своих местах, а одна женщина в первых рядах возмущалась: «Это что за советские замашки?».

Андрей Пивоваров во время выступления рассказал, что в советы муниципалитетов прошли 139 человек, которых поддержал проект «Объединенные демократы». По его словам, всего вместе с кандидатами от оппозиционных партий – «Яблоко», «Справедливая Россия» и «Партия Роста» - в муниципалитеты прошли около 400 человек, не поддерживающих партию власти. При этом около трети муниципальных избирательных комиссий до сих пор не подвели итоги выборов, поэтому цифра пока не точная.

Координатор «Объединенных демократов» напомнил, что оппозиция по итогам прошлых муниципальных кампаний значительно проигрывала партии власти. Итоги выборов в 2019 году он оценил как долгожданную победу независимых кандидатов. Но после победы у организаторов проекта возникли новые задачи: как поддержать депутатов-новичков и научить их работать в совете.

- Мы неожиданно обнаружили, что теперь перед нами встает вопрос о том, как поддержать людей, которые взяли в совете большинство, как поддержать тех, кто выиграл впервые, - рассказал Пивоваров.

По его мнению, оппоненты, придерживающиеся провластных взглядов, «будут пытаться любыми способами кого-то купить, кого-то запугать, кого-то обмануть».

Среди новичков в муниципальной политике оказались, к примеру, независимые депутаты МО «Владимирский Округ». По итогам выборов в муниципалитет прошли 13 человек, которых поддержали «Объединенные демократы». Один из мундепов Ксения Лаврова на встрече призналась, что если бы не проект, то она вряд ли смогла «дойти до финала» и выиграть. По мнению Лавровой, теперь независимые и оппозиционные муниципальные депутаты должны объединиться и работать вместе.

Об объединении говорила и депутат МО «Морской» и бывший депутат Законодательного собрания Ольга Галкина, которая считает, что уже через пару недель независимые кандидаты разделятся по партийным взглядам. Галкина считает, что оппозиция должна объединиться, чтобы не допустить ошибок в работе муниципальных депутатов.

- Мы находимся на той стадии, когда должны все держаться вместе вне зависимости от того, кто от какой партии прошел. Мы должны показать, что мы можем работать лучше, чем они. Мы должны показать, чем мы лучше. Эта ответственность, которая лежит на вас. Нам ошибки не простят, ошибки нам допускать нельзя, - считает Галкина.

Депутат Законодательного собрания от Партии Роста Максим Резник подвел итоги «битвы за Петербург», о которой говорил и во время предыдущей встречи в рамках мероприятий «Объединенных демократов».

- Если посмотреть на статистику, то почти треть мунициплесени потерпела поражение. Это колоссальный успех. Но его реализация зависит от того, что сегодня здесь происходит, - считает депутат.

По его мнению, чтобы победа оппозиции на муниципальных выборах не оказалась «пшиком», нужно создать совет, члены которого будут сопровождать молодых муниципалов.

Координатор «Объединенных демократов» Андрей Пивоваров предложил создать ассоциацию. В итоге присутствующие муниципальные депутаты проголосовали за её создание.

Координатор движения «Объединенные демократы» Анастасия Буракова рассказала ЗАКС.Ру, что совет ассоциации будет объявлять общие собрания независимых депутатов, «принимать решения и собирать людей».

Коллега Бураковой Андрей Давыдов называл четыре основных направления работы ассоциации. Новый орган обещает работать с избранными депутатами и с теми, кому не достался мандант.

- Вся работа будет сосредоточена на том, чтобы все мы вместе добились максимального успеха и выполнили все обещания, которые мы давали своим избирателям, - уточнил Давыдов.

По его словам, с депутатами-новичками будут проводить образовательные курсы, «чтобы быть на голову выше всех вместе взятых единороссов». Например, со следующей недели народным избранникам расскажут про работу депутатов и функционирование муниципалитета. «Объединенные демократы» обещают организовать юридическую поддержку для мундепов. Координаторы проекта вместе с избранной ассоциацией разработают и предложат законодательные инициативы, «которые пойдут на пользу жителям нашего города».

По словам Давыдова, петербургские муниципалы в рамках проекта будут обмениваться опытом с коллегами из других регионов и стран.

Муниципальным депутатам предложили избрать совет ассоциации, который будет заниматься организационными вопросами. По итогам голосования в совет вошли 13 муниципальных депутатов, одержавших победу на выборах в 2019 году.

Ожидается, что новый избранный орган будет координировать образовательные и юридические программы.

текст: Елена Владыкина / фото: Михаил Масленников

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