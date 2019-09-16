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Муниципал

16:09

Заместитель координатора ЛДПР и глава местной администрации стали депутатами в МО № 65

фото ЗакС политика Заместитель координатора ЛДПР и глава местной администрации стали депутатами в МО № 65

«Единая Россия» получила 15 из 20 мест в шестом созыве муниципального совета МО № 65. На новый депутатский срок переизбрался глава муниципалитета Александр Белов и 10 депутатов прошлого созыва из его команды.

Также переизбрался мундеп от ЛДПР Александр Мельничук. Еще одним представителем партии Жириновского в совете станет заместитель координатора ее петербургского отделения Станислав Пайкин. Он приходится племянником депутату Госдумы Борису Пайкину.

Место в совете получила глава администрации МО № 65 Ирина Красавина. Она шла на выборы самовыдвиженкой. Также самовыдвиженцем избрался председатель правления ТСЖ «Комендантский, 13» Сергей Егоров.

Один мандат в совете получила «Справедливая Россия». От нее в совет прошел Сергей Дорофеев.  

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