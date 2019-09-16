Печатавшую агитматериалы для "Объединенных демократов" типографию оштрафовали на 50 тысяч рублей

Невский суд Петербурга оштрафовал типографию «Триада» на 50 тысяч рублей за нарушения при печати агитационных материалов для кандидатов в муниципальные депутаты, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Типография печатала материалы в поддержку кандидатов от «Объединенных демократов»: Андрея Пивоварова, Ольги Миловидовой, Андрея Дюгая, Антона Павлова, Дарьи Чернявской в августе 2018 года. Суд установил, что типография изготовила материалы, не опубликовав и не предоставив в ИКМО № 78 сведения об условиях предоставления услуг. Также, считает суд, компания внесла ложные сведения об организации, изготовившей материалы.

По итогам выборов в МО №78 половину мест получили мундепы прошлого созыва, шедшие самовыдвиженцами, в том числе – глава муниципалитета Валентина Штраух. Также самовыдвиженцами избрались два новичка из команды Штраух, по спискам «Единой России» - Виктор Быков, ранее руководивший администрацией МО «Екатерингофский» и ИКМО «Адмиралтейский округ» и два сотрудника «Центра социальной помощи семье и детям Адмиралтейского района Санкт-Петербурга».

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