Двух калининградских мундепов лишили мандатов в связи с утратой доверия

Утрата доверия со стороны губернатора Калининградской области Антона Алиханова стала поводом для лишения мандатов двух депутатов МО "Черняховский городской округ" Виталия Корзина и Виктора Романюка, сообщает сайт правительства субъекта РФ.

Суть инцидента состоит в том, что в недавнем прошлом народные избранники принимали избирателей в помещениях, снимаемых за счет местного бюджета в аренду у организаций, с которыми были тесно связаны. Имелись и другие прегрешения, имеющие отношение к материальному благополучию двух опальных депутатов: они недобросовестно заполняли декларации.

"В ходе проверки установлены факты представления неполных и недостоверных сведений о доходах, об имуществе депутатов и членов их семей, об участии супруги одного из депутатов в коммерческой организации", - гласит сообщение областной пресс-службы.

Известно, что по состоянию на 16 сентября своих обязанностей экс-депутаты уже не выполняют.