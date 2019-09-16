Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

17:36

В Карелии нашли наскальные рисунки эпохи неолита

фото ЗакС политика В Карелии нашли наскальные рисунки эпохи неолита

В ходе археологической экспедиции, проводимой Петрозаводским государственным университетом, специалистам удалось найти на территории Карелии наскальные рисунки (петроглифы), сделанные в эпоху неолита (IV тысячелетие до нашей эры), пишет ТАСС со ссылкой на Министерство науки и образования.

Речь идет об изображении нескольких фигур лебедей. Ценность находок, как считают в министерстве, трудно переоценить.

"Будучи современниками египетских пирамид (IV-III тыс. до н. э.), они отражают мировоззрение человека эпохи камня, ритуальную сферу бытия, мифологические представления, эстетические каноны и ценностные ориентиры древних жителей региона", - гласит позиция чиновников.

Аналогичные примеры живописи, найденные на территории региона несколькими годами ранее, вошли в 2018 году в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
20:53 Шлосберг: Омоновец посадил на 3,5 года не актера Устинова, а самого себя

20:29 Муниципал: Семь избирательных комиссий Петербурга не отчитались об итогах выборов

20:12 Правозащитники призывают власть прекратить "бандитские" обыски у активистов   2

19:53 Муниципал: Единороссы получили 14 из 20 мест в совете МО «Гагаринское»   2

19:45 Мальцев похвалил Навального за то, что тот "воспитывает злость к власти"   1

19:26 Муниципал: Места в совете МО «Волковское» поровну поделили единороссы и самовыдвиженцы

19:16 Константин Райкин пообещал бороться за освобождение актера Устинова

18:50 Приговор политтехнологу Милосердову по делу об экстремистском сообществе оставили в силе   1

18:34 Защита фигуранта "московского дела" Кирилла Жукова обжаловала его приговор в Мосгорсуде

18:32 Защитники Шиеса создали коммуну

18:27 Муниципал: Муниципальный совет МО "Финляндский округ" будет транслировать заседания   1

18:26 Муниципал: Студентка попала в компанию девяти опытных муниципалов в «Введенском»

17:59 Пивоваров: Отставка Миненко не сделает выборы в городе честнее

17:55 Муниципал: «Яблоко»: В Петербурге у партии украдено минимум 24 мандата   8

17:46 Муниципал: В МО "Семеновский" требуют отменить итоги выборов из-за нарушений при подсчете   2

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru