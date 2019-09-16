В МО "Семеновский" требуют отменить итоги выборов из-за нарушений при подсчете

Самовыдвиженец Андрей Перевалов подал иск в Ленинский суд Петербурга с требованием отменить итоги муниципальных выборов в МО «Семеновский».

Перевалов сообщил ЗАКС.Ру, что голоса его и еще трех кандидатов сократились на 100 и более, а голоса кандидатов от «Единой России» увеличились более чем на 200: он утверждает, что в УИК 33 подменили бюллетени. По его словам, в ИКМО «Семеновский» и ТИК №1 были направлены более 20 жалоб с сообщением о более чем 40 нарушениях, но все они не были рассмотрены в срок. Также подавалась жалоба в Горизбирком на бездействие ИКМО, но там сообщили, что ГИК не является вышестоящей комиссией по отношению к муниципальной и территориальной и отменить итоги голосования не может, пояснил Перевалов.

Перевалов обратился в суд и прокуратуру. По его словам, он и его команда намерены объехать жителей округа, чтобы они поставили подписи под общим письмом, которое призвано обратить внимание руководства страны на искажение результатов выборов.

Ленинский суд зарегистрировал иск Перевалова, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. Там уточнили, что в иске Перевалов указал на ряд нарушений при подсчете голосов: отсутствие гласности, нарушение непрерывности, бюллетени не были опечатаны. Также в иске сказано, что действия председателя УИК 33, заместителя и секретаря приводили к постоянным остановкам и перепалкам в процессе подсчета, что привело к общей нервозной обстановке и усталости всех наблюдателей.