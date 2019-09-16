Рекламный блок загружается...
Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Муниципал

17:55

«Яблоко»: В Петербурге у партии украдено минимум 24 мандата

фото ЗакС политика «Яблоко»: В Петербурге у партии украдено минимум 24 мандата

В муниципальные советы Петербурга от «Яблока» должно было пройти на 24 депутата больше, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе партии.

Такое количество мандатов было «украдено» после единого дня голосования с помощью пересчета голосов, уверены «яблочники».

«Яблоко» намерено в судах оспорить итоги выборов в 12 муниципалитетах: «Комендантском аэродроме», Мо № 15, «Озере Долгом», «Семеновском», МО № 7, «Волковском», «Новоизмайловском», «Сампосониевском», «Смольнинском», «Острове Декабристов» и «Коломне».

Особенно в партии отметили ситуацию в МО «Московская застава», где кандидаты от «Яблоко» лидировали во время подсчета бюллетеней, но позже члены  нескольких участковых комиссий увезли бюллетени – в том числе недосчитанные – в здание районной администрации. Избирательная документация пролежала там несколько дней. 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


20:50    
Ждём судебные иски!
А также советую потрясти своих представителей в УИК с правом решающего голоса. Пусть идут в свидетели и рассказывают сами, что творилось на участках. Они также могут написать в прокуратуру и следком.

20:47    
Почему украдено 24 мандата ? 34. Нет, 44. Всё-таки 54. Ай, да что там ! 78 и точка. Ученики Геббельса сегодня. Парадокс - жиды используют приём жидоненавистника.

20:46    
19:35 Вишневский, быстро выключай компьютер, почисти зубы и ложись спать. Тебе напрягаться вредно. Никаких причинно-следственных связей, никакого критического анализа, никакого проверяемого прогноза от вашей яблочной братии серьезные люди не ждут. Творчеством "оппозиционного" депутата могут только наслаждаться тонкие ценители смешного в серьезном... А таких мало...

19:35    
18:23 Это потому, что ты идиот или платная пригожинская шлюха. Третьего не дано.

18:23    
Яблочники, ОСОБЕННО ВИШНЕВСКИЙ, напоминают тройку мелких жуликов из "Операция "Ы" и другие преключения Шурика": ВСЁ УЖЕ УКРАДЕНО ДО НАС!!!

18:10    
Выборы прошли-забудьте! Надо усердно и интенсивно готовится к очередному выборному балагану через 4 года! "Яблочники" за работу!

18:05    
18:02, Вы так уверены в том, что в суде правосудия ждать не следует? А на чем Ваша уверенность основана?

18:02    
Может "Яблоко" в "Спортлото" пожаловаться?

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
20:53 Шлосберг: Омоновец посадил на 3,5 года не актера Устинова, а самого себя

20:29 Муниципал: Семь избирательных комиссий Петербурга не отчитались об итогах выборов

20:12 Правозащитники призывают власть прекратить "бандитские" обыски у активистов   2

19:53 Муниципал: Единороссы получили 14 из 20 мест в совете МО «Гагаринское»   2

19:45 Мальцев похвалил Навального за то, что тот "воспитывает злость к власти"   1

19:26 Муниципал: Места в совете МО «Волковское» поровну поделили единороссы и самовыдвиженцы

19:16 Константин Райкин пообещал бороться за освобождение актера Устинова

18:50 Приговор политтехнологу Милосердову по делу об экстремистском сообществе оставили в силе   1

18:34 Защита фигуранта "московского дела" Кирилла Жукова обжаловала его приговор в Мосгорсуде

18:32 Защитники Шиеса создали коммуну

18:27 Муниципал: Муниципальный совет МО "Финляндский округ" будет транслировать заседания   1

18:26 Муниципал: Студентка попала в компанию девяти опытных муниципалов в «Введенском»

17:59 Пивоваров: Отставка Миненко не сделает выборы в городе честнее

17:55 Муниципал: «Яблоко»: В Петербурге у партии украдено минимум 24 мандата   8

17:46 Муниципал: В МО "Семеновский" требуют отменить итоги выборов из-за нарушений при подсчете   2

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru