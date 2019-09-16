«Яблоко»: В Петербурге у партии украдено минимум 24 мандата

В муниципальные советы Петербурга от «Яблока» должно было пройти на 24 депутата больше, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе партии.

Такое количество мандатов было «украдено» после единого дня голосования с помощью пересчета голосов, уверены «яблочники».

«Яблоко» намерено в судах оспорить итоги выборов в 12 муниципалитетах: «Комендантском аэродроме», Мо № 15, «Озере Долгом», «Семеновском», МО № 7, «Волковском», «Новоизмайловском», «Сампосониевском», «Смольнинском», «Острове Декабристов» и «Коломне».

Особенно в партии отметили ситуацию в МО «Московская застава», где кандидаты от «Яблоко» лидировали во время подсчета бюллетеней, но позже члены нескольких участковых комиссий увезли бюллетени – в том числе недосчитанные – в здание районной администрации. Избирательная документация пролежала там несколько дней.