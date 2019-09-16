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17:59

Пивоваров: Отставка Миненко не сделает выборы в городе честнее

фото ЗакС политика Пивоваров: Отставка Миненко не сделает выборы в городе честнее

Координатор "Объединенных демократов" в Петербурге Андрей Пивоваров дал большое интервью изданию "Медуза", в котором высоко оценил результаты своих сторонников, участвовавших в муниципальных выборах - даже несмотря на то, что за несколько последних дней число прошедших в советы кандидатов снизилось с 144 до 139. Ничего подобного за последние 15 лет политик не припомнит, признавшись, что в течение всего этого времени выборы для него заканчивались в день голосования и что только сейчас он с товарищами "приучают себя побеждать".

Что же касается разного рода препятствий и фальсификаций, то Пивоваров уверен, что решение о них принималось на сравнительно низком уровне - исполнители просто пользовались предоставленной им "свободой рук", и именно поэтому отставка главы Горизбиркома не способна переломить ситуацию в будущем.

"Вся избирательная система в Петербурге — это такой спрут из разных нечестных людей. <...> Все остальные останутся на местах и продолжат делать свое черное дело. Может помочь только массовая замена людей из избирательных комиссий и запрет им участвовать в любых выборах", - считает демократ.

Если же в очередной раз никого не наказать, то Пивоваров опасается, что к выборам в ЗакС и Госдуму 2021 года нарушения в ходе из проведения могут стать грубее и многочисленнее.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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