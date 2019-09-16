Студентка попала в компанию девяти опытных муниципалов в «Введенском»

Девять из десяти муниципальных депутатов МО «Введенский» уже заседали в прошлом созыве совета. Речь идет об Алексее Асанове, Василее Бондареве, Людмиле Долбининой, Любови Казаковой, Олеге и Людмиле Калядиных, Татьяне Малютиной, Сабире Максимове и Юлие Пудовкиной.

Единственным новым членом муниципального совета стала 21-летняя Анита Дементьева. Она обучается в Санкт-Петербургском государственном медицинском университете академика И.П. Павлова.

Все десять человек выдвигались в совет по спискам «Единой России». Конкуренцию им на выборах составляли по одному самовыдвиженцу и представителю КПРФ в каждом из двух округов.