Защита фигуранта "московского дела" Кирилла Жукова обжаловала его приговор в Мосгорсуде

Приговоренный к трем годам лишения свободы участник митинга 27 июля в Москве Кирилл Жуков обжаловал свой приговор в Мосгорсуде, сообщил руководитель правозащитного центра «Агора» Павел Чиков.

По его словам, защита Жукова считает приговор необоснованным, незаконным и несправедливым. Он отметил, что выводы суда в приговоре не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, сам приговор вынесен с существенным нарушением норм уголовно-процессуального закона и при неправильном применении уголовного закона.

Адвокат Светлана Байтурина просит отменить приговор, уголовное дело и прекратить уголовное преследование Жукова. Она обратила внимание

Просит апелляционную жалобу удовлетворить, приговор отменить, уголовное дело и уголовное преследование Кирилла Жукова прекратить. Она обратила внимание Мосгорсуда на то, что сторона защиты до сих пор не ознакомлена с протоколом судебного заседания, что нарушает право на защиту.

Кирилла Жукова приговорили к трем годам колонии за то, что он притронулся к забралу шлема росгвардейца. Сам потерпевший – рядовой Аскарбек Мадреймов – просил не наказывать подсудимого «по всей строгости», отрицая, что из-за действий Жукова он испытал боль.