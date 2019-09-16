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18:50

Приговор политтехнологу Милосердову по делу об экстремистском сообществе оставили в силе

фото ЗакС политика Приговор политтехнологу Милосердову по делу об экстремистском сообществе оставили в силе

Мосгорсуд оставил в силе приговор политтехнологу Петру Милосердову по делу о создании экстремистского сообщества, передает «МБХ медиа».

Милосердов присутствовал на заседании по видеосвязи из СИЗО. Суд отказал ему в ходатайстве о переносе и доставлении. По словам Милосердова, фактически он осужден за отказ дать ложные показания на националиста Александра Поткина.

«Я не преступник и не герой, я поступил, как полагается нормальному человеку — послал нахер сотрудников ФСБ, не стал оговаривать Поткина и попал в тюрьму», - заявил Милосердов.

Милосердова https://www.zaks.ru/new/archive/view/188782 приговорили к 2,5 годам колонии. По версии следствия, он вместе с Поткиным создал экстремистское сообщество, которое в материалах дела обозначается как политтехнологический проект «Злой казах». В рамках проекта они якобы проводили в Киргизии тренинги для казахской молодежи и учили молодых людей проведению митингов и противодействию полиции.

Сам Милосердов утверждал, что проводил в Казахстане политологическое исследования по заказу Поткина, за что получил от него вознаграждение. В феврале 2019 года он пожаловался на избиение в здании суда со стороны конвоиров.

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19:36    
Петр, молодец! Свободу Поткину и Милосердову! Путинским ФСБ и судам - вечный позор.

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