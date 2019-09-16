Правозащитники призывают власть прекратить "бандитские" обыски у активистов

Группа старейших российских правозащитников во главе со Львом Пономаревым опубликовала совместное заявление в связи с участившимися обысками и репрессиями, в сентябре главным образом коснувшимися штабов политика Алексея Навального и их сотрудников, но также сотрудников организации "Голос" и прочих политических активистов. Происходящее называется "бандитизмом", а численность задействованных в этих обысках и задержаниях силовиков объявлено беспрецедентным: так массированно, по наблюдениям правозащитников, не борются даже с террористами.

"Инструментами этого бандитизма оказались Следственный Комитет России, Басманный районный суд г. Москвы, и даже банки, обеспечившие блокировку личных счетов и появление на них многомиллионных задолженностей. Налицо согласованность действий различных уровней власти, объединенных единым замыслом и общей организацией", - пишут в документе общественники, считающие происходящее неадекватным ответом власти на сомнительные для нее успехи на выборах 8 сентября.

Адресатом открытого обращения стало федеральное руководство страны, которое призывают "остановиться". Помимо Пономарева, его подписали Валерий Борщев, Светлана Ганнушкина, Игорь Каляпин.

Обыски в сети штабов и в домах у сторонников Навального начались утром 13 сентября. За один этот день прошло более 150 обысков. Координаторов штабов увозили на допросы как свидетелей по уголовному делу против ФБК. По версии следствия, "отмыто" пожертвований на 1 млрд рублей.