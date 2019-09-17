Полиция задержала около 30 активистов "Другой России" после обысков в московском штабе

Полиция провела обыск в московском штабе незарегистрированной партии «Другая Россия», сообщили «другороссы» в Twitter.

Поводом стала информация, что в штабе якобы незаконно хранятся оружие и боеприпасы. После обысков полицейские задержали 29 человек, их доставили в ОВД «Тверское». Из офиса изъяли жесткие диски с двух компьютеров и три флешки, пообещав вернуть их через 30 дней.

В середине ночи 17 сентября задержанных отпустили без протоколов, кроме трех задержанных. Оставшиеся были несовершеннолетними и не из Москвы, их не могли забрать родители, уточнили в «Другой России».

Незадолго до обысков «Другая Россия» провела акцию в поддержку политзаключенных. «Другороссы» вывесели на решетке у здания управления МВД по Москве баннер.