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9:18

Полиция задержала около 30 активистов "Другой России" после обысков в московском штабе

фото ЗакС политика Полиция задержала около 30 активистов "Другой России" после обысков в московском штабе

Полиция провела обыск в московском штабе незарегистрированной партии «Другая Россия», сообщили «другороссы» в Twitter.

Поводом стала информация, что в штабе якобы незаконно хранятся оружие и боеприпасы. После обысков полицейские задержали 29 человек, их доставили в ОВД «Тверское». Из офиса изъяли жесткие диски с двух компьютеров и три флешки, пообещав вернуть их через 30 дней.

В середине ночи 17 сентября задержанных отпустили без протоколов, кроме трех задержанных. Оставшиеся были несовершеннолетними и не из Москвы, их не могли забрать родители, уточнили в «Другой России».

Незадолго до обысков «Другая Россия» провела акцию в поддержку политзаключенных. «Другороссы» вывесели на решетке у здания управления МВД по Москве баннер.

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12:10    
11:13 Саша, ты настолько глуп, что даже читать не умеешь. Только ты, пригожинская подстилка, мог перепутать "Весну" с "Другой Россией" Лимонова! Зато свой маньячный садизм тебе не сдержать: всё костерками грезишь.

11:13    
Хорошая новость! Всех экстремистов-русофобов из прозападной "Весны" на нары, а лучше тащить в костёр или на гильотину!От балласта нужно избавляться любыми способами!

Страница 1-ая (всего: 1)
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