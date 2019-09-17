Полиция Кузбасса закрыла дело о повторном оскорблении власти в соцсетях

Управление МВД по городу Осинники Кемеровской области прекратило административное дело в отношении местного жителя Ильи Путевского об оскорблении власти из-за поста о «Единой России» в соцсетях, сообщил руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Путевскому грозил штраф до 200 тысяч рублей или арест до 15 суток: это было для него повторное дело о неуважении к власти. До этого его штрафовали на 30 тысяч рублей за репост видео о разгоне акции протеста «Он нам не царь» 5 мая 2018 года: ролик сопровождался комментарием о личных качествах президента Владимира Путина.

В вызвавшим вопросы посте о «Единой России» Путевский сравнивал ее деятельность с чумой и грубо заявил, что не считает Путина президентом.