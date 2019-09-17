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11:19

Петербург получит 13 млрд рублей из федбюджета на строительство дорог

фото ЗакС политика Петербург получит 13 млрд рублей из федбюджета на строительство дорог

Министерство транспорта РФ решило выделить Северной столице 13 млрд рублей из федерального бюджета на возведение и работы по шести объектам дорожной инфраструктуры. О намерении ведомства известил его руководитель Евгений Дитрих.

Приоритетным направлением отрасли станет строительство широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Её начнут возводить в грядущем году.

Кроме ШМСД дорожники уделят внимание таким объектам, как Южная широтная магистраль, Южно-Волхонская дорога, реконструируют Приморское и Петрозаводское шоссе, построят развязку на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом.

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