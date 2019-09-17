Защитника Муринского парка не пустили в суд с плакатом

Утром во вторник, 17 сентября, приставы не разрешили одному из слушателей проносить плакат с лозунгом в защиту Муринского парка на территорию Куйбышевского районного суда, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

В суде будет рассматриваться вопрос об отмене разрешения на строительство спорткомплекса Nova Arena 2, который компания Anna Nova планирует возвести на территории парка. Желавший пронести плакат слушатель пытался убедить, что не будет его разворачивать, но приставы остались непреклонны. Плакат оставили в камере хранения ближайшего магазина.

Также приставы долго думали, разрешать ли другой слушательнице проносить с собой в сумке детские мелки. В итоге нарушений в наличии мелков в сумке не нашли.

С исковым заявлением об отмене разрешения на строительство выступила группа из четырех жителей. Ответчиком по делу проходит Госстройнадзор. Слушателями на заседание пришли более 20 человек.

Заседание пока не началось. Жители Жители Калининского района и представитель Anna Nova Самвел Григорян ругаются в коридоре суда.

Сергей Еремеев

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