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Новости

11:25

Защитника Муринского парка не пустили в суд с плакатом

фото ЗакС политика Защитника Муринского парка не пустили в суд с плакатом

Утром во вторник, 17 сентября, приставы не разрешили одному из слушателей проносить плакат с лозунгом в защиту Муринского парка на территорию Куйбышевского районного суда, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

В суде будет рассматриваться вопрос об отмене разрешения на строительство спорткомплекса Nova Arena 2, который компания Anna Nova планирует возвести на территории парка. Желавший пронести плакат слушатель пытался убедить, что не будет его разворачивать, но приставы остались непреклонны. Плакат оставили в камере хранения ближайшего магазина.

Также приставы долго думали, разрешать ли другой слушательнице проносить с собой в сумке детские мелки. В итоге нарушений в наличии мелков в сумке не нашли.

С исковым заявлением об отмене разрешения на строительство выступила группа из четырех жителей. Ответчиком по делу проходит Госстройнадзор. Слушателями на заседание пришли более 20 человек.

Заседание пока не началось. Жители Жители Калининского района и представитель Anna Nova Самвел Григорян ругаются в коридоре суда.

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Сергей Еремеев


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12:05    
11-50
Я тоже за парк, а ты, товарищ, разве против парка?
Если против - объясни почему.

11:50    
Жители? Скорее какие-то мутные псевдоактивисты, как всегда у нас кучка каких-то отщепенцев пытается говорить от имени всех жителей...

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