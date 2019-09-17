ГИК отменил решение о ручном пересчете в МО "Юго-Запад"

Городская избирательная комиссия Петербурга 17 сентября отменила решение ИКМО "Юго-Запад" о ручном пересчете бюллетеней, об этом ЗАКС.Ру сообщили в пресс-службе ГИКа.

Горизбирком отменил решение ИКМО "из-за отсутствия законных оснований для пересчета".

Накануне ИКМО "Юго-Запад" решила вручную пересчитать голоса в 25 избирательных участках, на которых в день голосования 8 сентября стояли комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Причиной пересчета стали жалобы кандидатов в муниципальные депутаты от "Справедливой России".