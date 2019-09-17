В Новой Ладоге полностью выгорело историческое здание

Минувшей ночью в Новой Ладоге пожар полностью уничтожил объект культурного наследия федерального значения - деревянное здание церковно-приходской школы, возведенной в 1894 году, сообщили подписчики в паблике "ДТП и ЧП Петербурге".

Историческое здание построили для нужды учеников Климентовской церкви. Школа также известна тем, что в 1918 году в ней проходила первая конференция большевиков Новоладожского уезда.

Местные жители предположили, что здание могли специально поджечь. Обстоятельствами пожара занимаются правоохранители.

Не так давно в Новой Ладоге сгорел ещё один памятник российского деревянного зодчества - дом Протодьяконовой.