70% украинцев одобряют работу Зеленского

Согласно данным, полученным украинскими социологами в ходе исследования, 70% жителей страны одобряют работу Владимира Зеленского на посту главы государства, информирует "Газета.ру".

В то же время деятельностью нового кабинета министров довольны 45% опрошенных, негативно её воспринимают лишь 8% граждан.

Говоря о работе украинского парламента нового созыва, большинство респондентов отметили заслуги фракции "Слуга народа".

Среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие выражается президенту Украины (79% опрошенных), Вооруженным силам Украины (74%), волонтерским организациям (69%), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (64%), Национальной гвардии Украины (64%), Церкви (63%), СМИ Украины (56%).

В то же время чаще всего недоверие высказывается российским СМИ - ими недовольны 80% респондентов.