Песков сообщил о служебной проверке в СК из-за дела Голунова

В Следственном комитете проходит служебная проверка, связанная с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«По поводу этого могу сказать только, что в Следственном комитете ведется служебная проверка, пока результатов нет», - сказал Песков в ответ на вопрос о следствии по делу Голунова.

С момента «дела Голунова» прошло уже три месяца. Журналиста задержали в начале июня по подозрению в попытке сбыта наркотиков: при обыске полицейские достали из его рюкзака пакетики с порошкообразным веществом. Сначала Голунову отказывали в проведении необходимых экспертиз, затем, когда их наконец провели, следов употребления журналистом запрещенных веществ выявлено не было.

На фоне возмущения общественности и пикетов в поддержку Голунова с корреспондента сняли обвинения. Спустя пару дней президент Владимир Путин уволил начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Юрия Девяткина. Затем уволили четырех сотрудников полиции ЗАО Москвы, был наказан глава пресс-службы московской полиции Юрий Титов – за публикацию фотографий, выданных за снимки из квартиры Голунова. По некоторым данным, на уволенных сотрудников завели уголовное дело.