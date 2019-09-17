"Явно выходите за пределы своих полномочий": Беглов не стал отвечать на запрос депутатов о квартире

Петербургские парламентарии Борис Вишневский и Максим Резник дождались ответа от избранного губернатора Северной столицы Александра Беглова: депутаты интересовались, откуда у чиновника появились средства на покупку 150-метровой квартиры в центре Москвы.

Примечательно, как пишет Znak.com, ознакомившийся с документом, но Беглов не счел необходимым отвечать лично, переадресовав запрос Вишневского и Резника в свой аппарат. Там сочли, что "пытливые" народные избранники превысили свои депутатские полномочия.

"Поставленный в вашем обращении вопрос не относится к вопросам, касающимся вашей деятельности. Направляя такое обращение с подписью депутатов ЗакС, вы явно выходите за пределы правомочий, предоставленных вам действующим законодательством. Ваше обращение не может считаться обращением депутатов ЗакС, хотя и оформлено в качестве такового. Более того, направляя подобное обращение, вы явно выходите за пределы своих полномочий", - уведомили депутатов в администрации губернатора, добавив, что все интересующие их ответы они могут найти на сайте Кремля и Смольного.

Ранее депутаты Заксобрания Петербурга направили запрос на имя Беглова с требованием обосновать покупку квартиры.

Расследование ФБК было опубликовано 28 августа. Политик Алексей Навальный утверждал, что стоимость квартиры, которая принадлежит Беглову, может оцениваться не менее чем в 150 млн, что значительно больше задекларированного дохода чиновника и его семьи за последние несколько лет.

Позднее в предвыборном штабе Беглова заявили, что квартира была куплена им в 2005 году на стадии строительства за 16,5 млн рублей, а в расследовании ФБК приводятся "искаженные факты".

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