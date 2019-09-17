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Новости

13:35

"Явно выходите за пределы своих полномочий": Беглов не стал отвечать на запрос депутатов о квартире

фото ЗакС политика "Явно выходите за пределы своих полномочий": Беглов не стал отвечать на запрос депутатов о квартире

Петербургские парламентарии Борис Вишневский и Максим Резник дождались ответа от избранного губернатора Северной столицы Александра Беглова: депутаты интересовались, откуда у чиновника появились средства на покупку 150-метровой квартиры в центре Москвы.

Примечательно, как пишет Znak.com, ознакомившийся с документом, но Беглов не счел необходимым отвечать лично, переадресовав запрос Вишневского и Резника в свой аппарат. Там сочли, что "пытливые" народные избранники превысили свои депутатские полномочия.

"Поставленный в вашем обращении вопрос не относится к вопросам, касающимся вашей деятельности. Направляя такое обращение с подписью депутатов ЗакС, вы явно выходите за пределы правомочий, предоставленных вам действующим законодательством. Ваше обращение не может считаться обращением депутатов ЗакС, хотя и оформлено в качестве такового. Более того, направляя подобное обращение, вы явно выходите за пределы своих полномочий", - уведомили депутатов в администрации губернатора, добавив, что все интересующие их ответы они могут найти на сайте Кремля и Смольного.

Ранее депутаты Заксобрания Петербурга направили запрос на имя Беглова с требованием обосновать покупку квартиры.

Расследование ФБК было опубликовано 28 августа. Политик Алексей Навальный утверждал, что стоимость квартиры, которая принадлежит Беглову, может оцениваться не менее чем в 150 млн, что значительно больше задекларированного дохода чиновника и его семьи за последние несколько лет.

Позднее в предвыборном штабе Беглова заявили, что квартира была куплена им в 2005 году на стадии строительства за 16,5 млн рублей, а в расследовании ФБК приводятся "искаженные факты".


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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18:40    
16:30 Вы себя к людям зря относите, говны пригожинские.

16:37    
16:30 - Это точно пригожинская шлюшка вылезла. Только на его мусорных сайтах сочиняют всякую хрень про Резника-"травокура".

16:30    
Может Резник сперва траву прилюдно перестанет покуривать, тогда и не будет желания оформлять провокации под видом официальных запросов?

16:06    
13.41, 13,51, 15.057.
Вернитесь в психушку, всюду ищут!

16:05    
Резолюция
1. Народ считает вопрос законным.
2. Отсутствие внятного ответа - признание своей вины.
3. Вопрос о поддержке и доверии к тов. Беглову решать с осторожностью.

15:57    
Сам Кролик в декларации жену на зарплате указывает?

15:54    
Учитывая, что Беглов заплатил за эту квартиру в 2005 году,  стал её собственником в 2013 году, а в свои декларации её внёс в 2018 году, у всё это время был госслужащим, вопрос депутатов, представляющих интересы своих избирателей,  более чем законный.

15:37    
Никакого выхода за пределы. Он обязан был указать в декларации доходы, на которые обзавелся элитной недвижимостью и часы. Пока нет ясности, можно уверенно предположить, что исполнительную власть в городе возглавил жуликоватый гражданин.

15:26    
13:41, 13:51 Придурок, почему ты до сих пор не "сделал запрос", если "нужно"?

14:55    
14-50
"А зачем мне учиться, когда я могу других учить".
                                      А.К.Райкин
У старых советских партработников времён Беглова статус декоративного депутата с молоком всосан. Переучиваться поздно.

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