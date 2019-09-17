Возглавляющему ВС РФ с 1989 года Вячеславу Лебедеву рекомендуют остаться ещё на срок

Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала действующего председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева на новый срок на этом посту, информирует портал "Право.ру".

На своем посту Лебедев находится в 1989 года. Последний раз он переизбирался в 2014 году, а его 6-летний срок полномочий истекает в мае 2020 года. Обычно конкурс на должность председателя объявляется за полгода, однако в этом году назначение решили перенести на более ранний срок.

Во время заседания ВС РФ руководитель квалификационной коллегии Николай Тимошин отметил заслуги и достижения Лебедева на посту председателя высшей судебной инстанции, его личный вклад в укрепление гарантий правосудия.

Впрочем, Лебедев был не единственным "соискателем" на должность. Также на пост председателя ВС претендовал бывший член правления "Рязаньуниверсалбанка" Виктор Милехин. В 2003 году он был осужден на 3 года за избиение человека. Банкиру удалось добиться пересмотра дела, и позже он был освобожден от наказания.

Однако на заседание коллегии Милехин не явился, сославшись на плохое самочувствие.