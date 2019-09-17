Иск об отмене разрешения на строительство Nova Arena-2 рассмотрят в октябре

Куйбышевский районный суд Петербурга 17 сентября отложил начало рассмотрения дела о признании недействительным разрешения на строительство спорткомплекса Nova Arena-2. Компания «Анна Нова» планирует возвести его на участке, фактически находящемся на территории Муринского парка, но юридически выведенного из его состава в 2012 году. Отменить разрешение на строительство требует группа местных жителей, ответчиком по делу проходит Госстройнадзор.

Судья Ирина Воробьева приняла решение отложить рассмотрение иска до 3 октября, так как к ней пока не поступили материалы дела из Санкт-Петербургского городского суда. Юристы «Анна Нова» объяснили ЗАКС.Ру, что на рассмотрении Горсуда находится жалоба на принятые обеспечительные меры, по которым строительство Nova Arena-2 временно приостановлено.

Решение о «заморозке» реализации проекта в июле озвучил глава города Александр Беглов, вскоре после того как «Анна Нова» вырубила 75 деревьев, расчищая площадку под стройку. Позже Беглов в ответе на обращение депутата ЗакСа и на тот момент кандидата в губернаторы Михаила Амосова сообщил, что дал поручение комитетам Смольного вместе с застройщиком разработать и представить жителям концепцию благоустройства Муринского парка. Амосов в разговоре с ЗАКС.Ру обратил внимание, что, судя по ответу градоначальника, благоустраивать собираются не то место, где готовится стройка, а соседних участков. Кроме того, Беглов обязал администрацию Калининского района провести общественные слушания для согласования разработанной концепции. Дата этого мероприятия пока неизвестна.

Приостановка строительства не устроила обе стороны конфликта. Жители опасаются, что вопрос о возведении спорткомплекса просто отложили до выборов. А в компании «Анна Нова» вынуждены констатировать, что теряют время, хотя их строительная документация находится в полном порядке. Тем не менее, сооснователь проекта Nova Arena Олег Баринов ранее утверждал ЗАКС.Ру, что хочет лично выступить перед жителями района и ответить на все их вопросы.

С требованием отменить разрешение на строительство в Куйбышевский суд обратились Надежда Золотова, Сабина Сафина, Михаил Ермишин и Андрей Литвинов. Все они проживают в непосредственной близости от Муринского парка. В исковом заявлении они указали, что выдача разрешения нарушает их право на благоприятную окружающую среду. Кроме того, утверждается, что договор аренды участка в парке был заключен исключительно в интересах «Анна Нова» и не отвечает потребностям жителей соседних домов, а также их праву «на недопущение действий по ограничению конкуренции». В заявлении утверждается, что договор аренды был заключен без торгов.

На первое заседание пришли более 20 жителей Калининского района. Один из них пытался пронести плакат в защиту Муринского парка, но судебные приставы не пропустили в здание суда с ватманом. Впоследствии, в коридоре суда у жителей началась дискуссия с начальником инвестиционного отдела «Анна Нова» Самвелом Григоряном. Спор спровоцировали заявления, которые Григорян сделал тележурналистам. Он сообщил, что проект Nova Arena-2 прошел все необходимые слушания без серьезных возражений, а волнения начались перед губернаторскими и муниципальными выборами.

- Где Тихонова, где Амосов? Я их здесь не вижу. Они не являются истцами, - сказал Григорян журналистам.

Жители в ответ заявили, что на отдельных публичных слушаниях присутствовали только муниципальных служащие и глава МО «Академическое» Игорь Пыжик. Они также напомнили, что выступают не против объекта, а против его нахождения в парке и предложили построить Nova Arena-2 на проспекте Руставелли.

Разгоряченных слушателей и представителя застройщика пришли успокаивать судебные приставы. «Хватит устраивать балаган», - попросил один из них. После этого два пристава присутствовали в зале суда и контролировали выход людей на улицу.

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