Бывшая глава муниципального совета МО №75 требует отменить итоги выборов в округе

Бывшая глава муниципального совета МО №75 Александра Васильева и кандидаты в мундепы Алексей Доссон и Татьяна Закревская обратились во Фрунзенский районный суд, потребовав отменить результаты выборов в муниципалитете.

Доссон и Васильева рассказали ЗАКС.Ру, что итоги голосования нужно отменить из-за многочисленных нарушений на избирательных участках в единый день голосования.

По словам Доссона, в суде кандидаты в муниципальные депутаты представят разные аудио и видео доказательства нарушений, которые произошли на участках в МО №75.

Напомним, в день выборов наблюдатели сообщали о многочисленных нарушениях с надомным голосования во Фрунзенском районе Петербурга.