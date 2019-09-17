Сотрудники ККИ лишили рестораторов незаконных пристроек

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга упразднили деятельность незаконной ресторанной пристройки и снесли несколько нелегальных летних кафетериев, извещает пресс-служба Смольного.

Так, на Малой Морской улице представители ведомства обнаружили террасу площадью 17 кв метров. Металлическая конструкция с навесом и витражным остеклением на деревянном подиуме примыкала к зданию, в котором находился сигарный клуб. Выяснилось, что терраса была размещена там в обход закона. Комитет поручил собственнику снести её самостоятельно, однако в установленный срок этого сделано не было, в связи с чем пристройка и была снесена.

Незаконные летние кафе занимали "квадраты" на улицах Грибакиных и Рубинштейна и Малом проспекте Петроградской стороны. Собственники данных заведений аналогично отказались самостоятельно сносить постройки.