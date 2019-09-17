Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

15:06

Горсуд оправдал петербуржца Цакунова, отбывшего год в СИЗО за «насилие» над полицейским

фото ЗакС политика Горсуд оправдал петербуржца Цакунова, отбывшего год в СИЗО за «насилие» над полицейским

Петербургский городской суд 17 сентября отменил приговор 26-летнему Михаилу Цакунову, которого признали виновным в насилии над  полицейским на акции «Он нам не царь» 5 мая 2018 года, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Полицейский водитель Александр Сухаруков обвинил Цакунов в том, что тот во время задержания ударил его по лицу, выбив зуб. В интернет попала видеозапись момента задержания, на которой удара не видно. Тем не менее, петербуржец около года провел в следственных изоляторах. При этом во время допроса на одном из судебных заседаний Цакунов заявил, что его самого полицейские били и оскорбляли.

Изначально арестованного обвиняли по части 2 статьи 318 УК РФ, якобы он нанес полицейскому травму опасную для здоровья, однако потом адвокаты Павел Ясман и Герман Параничев доказали, что выбитый зуб был «мертвым». Дело переквалифицировали на часть 1 статьи 318 УК РФ (применения насилия, неопасного для здоровья представителя власти). После смягчения обвинения, 26 апреля 2019 года Цакунова отпустили под подписку о невыезде.

Сторона обвинения просила для него 2,5 года условно. Судья Дзержинского районного суда Лариса Бражникова назначила 100 тысяч рублей штрафа, которые зачла за срок, проведенный в следственном изоляторе.

Судья городского суда Светлана Ларионова не нашла в действиях Цакунова состава преступления и отменила решение первой инстанции, оправдав обвиняемого.

За Цакуновым признано право на реабилитацию.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


15:26    
Ура!

15:24    
Год в СИЗО и "право на реабилитацию". Полицейский беспредел надо остановить.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
18:20 Лукашенко: Убежден, что без участия США конфликт в ДНР урегулировать не получится   1

18:05 Муниципал: В совете «Южно-Приморского» будут заседать метивший в губернаторы муниципал и активист «Красивого Петербурга»

17:55 Трамвайную линию от Купчино до Славянки построят в течение 5 лет

17:53 Муниципал: Главы четырех партий в Петербурге обратились к Памфиловой из-за ситуации в ИКМО "Озеро Долгое"

17:50 Муниципал: Вавилина сложила полномочия депутата в МО №7   1

17:25 Яшин попросил СК проверить ГБУ "Автомобильные дороги" из-за парада коммунальной техники в Москве

17:25 Смоленские депутаты отказались согласовывать установку памятника сотрудникам Росгвардии

17:07 Муниципал: По итогам выборов в муниципальном совете Зеленогорска поменялось четыре депутата

16:51 Муниципал: Член Горизбиркома Жданова проверит сохранность бюллетеней в ИКМО «Озеро Долгое»

16:50 "Работает как конвейер": Суд санкционировал новые обыски у сотрудников ФБК   1

16:47 Дерипаска решил засудить британские и американские СМИ в суде Краснодарского края   1

16:38 Муниципал: Жолдасова переизбрали главой МО «Георгиевский»

16:21 "Считаем Израиль русскоязычным государством": Путин откроет в Иерусалиме мемориал в память о блокадниках   2

15:59 Депутат Госдумы призвал Чайку опротестовать приговор Павлу Устинову   1

15:58 Муниципал: КПРФ, ЕдРо и СР поделили муниципальный совет в МО «Горелово»

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru