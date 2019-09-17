Депутат Мосгордумы в ходе присяги призвал главу МГИК уйти в отставку

Депутат Мосгордумы от «Яблока» Максим Круглов, произнося присягу, призвал главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова покинуть свой пост, передает «МБХ медиа».

Горбунов присутствовал на церемонии. Круглов, произнеся присягу, заявил, что глава МГИК ответственен за то, что невозможно провести нормальные выборы без фальсификаций, и за то, что молодые люди оказались в тюрьме. Горбунов в ответ на претензии промолчал, сообщил Круглов.

«Фракция "Яблоко" будет добиваться этого [отставки Горбунова]. Будем принимать соответствующее заявление от фракции, возможно, с остальными коллегами по депутатскому корпусу. Один из коммунистов сказал, что они тоже поддерживают это требование», - сказал Круглов.

На выборах в Мосгордуму 20 из 45 мест заняли представители оппозиции, другие места заняли единороссы. Выборы проиграли, в том числе, ректор ВШЭ Валерия Касамара и лидер «Единой России» в Москве Андрей Метельский.