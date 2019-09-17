Депутат Госдумы призвал Чайку опротестовать приговор Павлу Устинову

Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов обратился к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой опротестовать приговор актеру Павлу Устинову, осужденному за вывих плеча росгвардейца, документ опубликовал в Telegram-канале парламентария.

Шаргунов обратил внимание на то, что в интернете есть видеозаписи, из которых следует, что Устинов невиновен и к нему самому применяли физическую силу при задержании. Также депутат призвал учитывать «значительный общественный резонанс», вызванный приговором.

«Прошу Генеральную прокуратуру РФ рассмотреть возможность принесения протеста на указанный приговор в отношении Устинова с целью освобождения его от уголовной ответственности», - указано в обращении.

Устинова приговорили к 3,5 годам колонии, признав виновным по статье о применении силы к правоохранителю. Ему вменили то, что на акции протеста 3 августа в Москве он якобы вывихнул плечо сотруднику Росгвардии, сопротивляясь при содержании. При этом есть видеозапись, доказывающая, что Устинов спокойно стоял у метро и к нему самому применяли физическую силу. Такие же показания дали свидетели в суде, однако Устинова все равно признали виновным.

За Устинова вступились актеры и музыканты, в том числе Ксения Раппопорт, Александр Паль, Кристина Асмус, Максим Галкин, Сергей Лазарев. В поддержку актера выступил и руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин. Он назвал приговор актеру «просто преступной несправедливостью» и пообещал, что за Устинова будет бороться и он, и Высшая школа сценических искусств, где учился молодой человек.