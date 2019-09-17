"Считаем Израиль русскоязычным государством": Путин откроет в Иерусалиме мемориал в память о блокадниках

В ходе рабочего визита в Израиль Владимир Путин встретился с руководством страны и посетил конгресс всемирного фонда "Керен ха-Йесод", где выступил с речью, в которой заявил, что русские и израильтяне - семья, передает "Интерфакс".

"Граждане России и Израиля связаны семейными, родственными, дружескими узами. Это настоящая такая сетевая, общая семья. Я говорю без всякого преувеличения. Почти два миллиона русскоязычных граждан Израиля в этой стране, мы считаем Израиль русскоязычным государством", - известил президент России под одобрительный смех зала.

При этом Путин отметил, что обе национальности связывают также трагические моменты истории.

"Важно передавать следующим поколениям истину о страшной трагедии Холокоста, о страшных потерях, которые понесли наши народы, о совершенных нацистами преступлениях против человечности. Позиции России и Израиля едины: мы считаем совершенно недопустимыми любые попытки пересмотра итогов войны, искажения истины, оправдания фашизма и его приспешников", - констатировал президент России.

Резюмируя, Путин выразил надежду, что его израильские коллеги всенепременно должны посетить в РФ торжества, приуроченные к 75-летию со дня Победы в ВОВ, которые пройдут в 2020 году.

Также президент готовится оказать визит в Иерусалим, где в том же 2020 году будет открыт мемориал в память о жертвах блокады Ленинграда.