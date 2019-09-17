Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

16:47

Дерипаска решил засудить британские и американские СМИ в суде Краснодарского края

фото ЗакС политика Дерипаска решил засудить британские и американские СМИ в суде Краснодарского края

Бизнесмен Олег Дерипаска подал иски к британским изданиям The Times, The Telegraph и американскому The Nation в Арбитражный суд Краснодарского края, передает «Интерфакс».

По словам представителя бизнесмена, Дерипаска требует опровержения информации, на основании которой Минфин США ввел против него персональные санкции. Эти статьи были опубликованы более десяти лет назад. Представитель Дерипаски назвала информацию в них слухами, домыслами и «голословными обвинениями» в его адрес со стороны конкурентов.

Дерипаска и восемь его компаний попали под санкции США в апреле 2018 года. В марте 2019-го он подал иск против Минфина США. В мае юристы бизнесмена заявили, что поводом стали два утверждения: о том что Дерипаска якобы действовал «в интересах высокопоставленного» чиновника российского правительства и из-за работы в энергетическом секторе России.

 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


17:06    
Поздно "пить Боржом, когда почки отказали! Поздно называть себя честным человеком, когда на лоб уже поставили клеймо!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
18:20 Лукашенко: Убежден, что без участия США конфликт в ДНР урегулировать не получится   1

18:05 Муниципал: В совете «Южно-Приморского» будут заседать метивший в губернаторы муниципал и активист «Красивого Петербурга»

17:55 Трамвайную линию от Купчино до Славянки построят в течение 5 лет

17:53 Муниципал: Главы четырех партий в Петербурге обратились к Памфиловой из-за ситуации в ИКМО "Озеро Долгое"

17:50 Муниципал: Вавилина сложила полномочия депутата в МО №7   1

17:25 Яшин попросил СК проверить ГБУ "Автомобильные дороги" из-за парада коммунальной техники в Москве

17:25 Смоленские депутаты отказались согласовывать установку памятника сотрудникам Росгвардии

17:07 Муниципал: По итогам выборов в муниципальном совете Зеленогорска поменялось четыре депутата

16:51 Муниципал: Член Горизбиркома Жданова проверит сохранность бюллетеней в ИКМО «Озеро Долгое»

16:50 "Работает как конвейер": Суд санкционировал новые обыски у сотрудников ФБК   1

16:47 Дерипаска решил засудить британские и американские СМИ в суде Краснодарского края   1

16:38 Муниципал: Жолдасова переизбрали главой МО «Георгиевский»

16:21 "Считаем Израиль русскоязычным государством": Путин откроет в Иерусалиме мемориал в память о блокадниках   2

15:59 Депутат Госдумы призвал Чайку опротестовать приговор Павлу Устинову   1

15:58 Муниципал: КПРФ, ЕдРо и СР поделили муниципальный совет в МО «Горелово»

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru