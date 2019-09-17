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16:50

"Работает как конвейер": Суд санкционировал новые обыски у сотрудников ФБК

фото ЗакС политика "Работает как конвейер": Суд санкционировал новые обыски у сотрудников ФБК

Басманный райсуд Москвы "дал добро" на проведение десятков новых обысков в рамках уголовного дела об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального, известил у себя в Twitter соратник политика Леонид Волков.

"Суд работает не покладая рук. Конвейер — по минуте на дело! Выносят постановления о проведении обысков, уже вынесли 47 штук. Готовятся повторить 12 сентября, грядет новый единый день обысков", - предупредил он.

Также, отметил Волков, суд также удовлетворил два ходатайства на обыск у адвокатов.

Напомним, обыски в сети штабов и в домах у сторонников Навального начались утром 12 сентября. За один этот день прошло более 150 обысков. Координаторов штабов увозили на допросы как свидетелей по уголовному делу против ФБК. По версии следствия, "отмыто" пожертвований на 1 млрд рублей.

Позднее банки заморозили банковские активы у многих "навальнистов", предварительно списав со счета по 75 млн рублей.

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17:07    
Хорошая новость! Пусть "конвейер" работает без остановки против прозападных врагов России!

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