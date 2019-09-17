По итогам выборов в муниципальном совете Зеленогорска поменялось четыре депутата

Шесть из десяти членов прошлого созыва местного совета города Зеленогорск сохранили депутатские мандаты. Все они представляют партию «Единая Россия».

Депутатские полномочия сохранили Татьяна Белова, Вячеслав Клепиков, Александр Першин, Елена Румянцева, Борис Семенов (глава МО) и Марина Харитонова. Также в новый созыв от партии власти избрались директор спортивной школы олимпийского резерва Курортного района Александр Савинов и начальник цеха «Петербурггаза» Евгений Заригин.

Еще два мандата достались самовыдвиженцам: спортивному тренеру Владимиру Киселеву и сотруднику подростково-молодежного центра «Снайпер» Янине Виноградовой.