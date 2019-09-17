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17:25

Смоленские депутаты отказались согласовывать установку памятника сотрудникам Росгвардии

фото ЗакС политика Смоленские депутаты отказались согласовывать установку памятника сотрудникам Росгвардии

Депутаты горсовета Смоленска отклонили инициативу, предполагающую установку в городе мемориала в честь сотрудников Росгвардии, погибших при исполнении долга, информирует Smolnarod.ru.

Для принятия противоположного решения не хватило всего двух голосов народных избранников. Кроме того, в ходе обсуждения идеи возник вопрос о целесообразности возведения памятника, так как с момента появления структуры нацгвардии никто из смолян не погиб, исполняя свой долг. Помимо прочего, у силовиков в городе уже есть свой мемориал на проспекте Гагарина.

Ссылаясь на источник в мэрии Смоленска, источник поделился с изданием, что на прошлой неделе в горсовет приходил замначальника областного департамента внутренней политики Игорь Борисенко и требовал перечень депутатов, отказавшихся поддерживать инициативу. Однако ему было отказано, так как местная система электронного голосования не сохраняет данные сведения. 

Впрочем, вопрос всё равно будет вынесен на сентябрьское заседание горсовета.

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