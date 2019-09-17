Вавилина сложила полномочия депутата в МО №7

Руководитель Василеостровского районного отделения «Справедливой России» Нэлли Вавилина сложила полномочия муниципального депутата МО №7, в котором была мундепом последние пять лет.

В новом созыве эсерка планирует работать в муниципальном совете МО «Гавань», в который тоже избралась депутатам.

Вавилина рассказала ЗАКС.Ру, что выдвинулась сразу в нескольких округах, поскольку опасалась, что ее попытаются снять с выборов.

- У меня большой опыт. Я предполагала, что меня снимать будут. Собственно говоря, это и попытались сделать в самый последний день. Если бы меня сняли, я все равно осталась бы где-то кандидатом, - объяснила депутат.

В совете МО «Гавань» «Справедливая Россия» получила большинство мест – семь из десяти. Еще три мандата достались единороссам. В МО № 7 от эсеров избралась только Вавилина. Шесть мест там получили кандидаты от «Единой России», два – от «Яблока». Помимо них в совет прошел один самовыдвиженец.

Напомним, по итогам муниципальных выборов 2014 года Вавилина также избралась в советы «Гавани» и МО № 7. Однако она предпочла остаться в «семерке», не признав результаты выборов в «Гавани» и предложив остальным депутатам сложить мандаты.