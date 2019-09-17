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18:20

Лукашенко: Убежден, что без участия США конфликт в ДНР урегулировать не получится

фото ЗакС политика Лукашенко: Убежден, что без участия США конфликт в ДНР урегулировать не получится

Белорусский лидер Александр Лукашенко уверен: Соединенные Штаты Америки обязаны вмешаться в вооруженный конфликт на юго-востоке Украины и помочь закончить его мирным путем, не допуская дальнейшей эскалации. Соображениями президент Белоруссии поделился на встрече с заместителем главы Госдепартамента Дэвидом Хейлом, передает агентство "БелТА".

По словам Лукашенко, со своей стороны он готов сделать всё необходимое для помощи Украине, однако лишь совместными усилиями можно добиться какого-то результата.

"Я убежден, что без участия США этот конфликт урегулировать не получится", - заявил он.

Во время аудиенции между сторонами диалога были достигнуты соглашения о восстановлении дипотношений на уровне послов. Обмен белорусско-американскими дипломатами состоится в ближайшее время.

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18:37    
Бацька знает, что говорит.

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