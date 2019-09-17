Суд подтвердил законность миллионного штрафа компании, загрязнившей Мурзинку

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев жалобу компании "Экопром", которую ранее петербургский арбитраж оштрафовал на 1,14 млн рублей за загрязнение реки Мурзинки, постановил, что санкция предыдущей инстанции останется без изменений.

"Основанием для обращения Комитета по природопользованию с иском в суд послужил факт сброса сточных вод с превышением нормативов допустимого сброса вредных (загрязняющих) веществ в водный объект – реку Мурзинку при осуществлении хозяйственной деятельности по водоотведению АО «Экопром»", - напомнили в комитете.

4 апреля "Экопром" наказали за засорение Мурзинки в начале июня 2018 года – тогда река стала фиолетовой. Оказалось, что цветные воды появились из выпуска на балансе компании. Для юридических лиц, повторно нарушающих природоохранное законодательство, максимальный штраф увеличивается кратно.

"Экопром" уже не единожды наказывали за несанкционированную "покраску" Мурзинки. В мае 2018-го компанию оштрафовали на 150 тысяч рублей за "красный" цвет реки.