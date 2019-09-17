Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

18:50

В Петроградском районе отменят 7 коммерческих маршрутов с июля 2020 года

фото ЗакС политика В Петроградском районе отменят 7 коммерческих маршрутов с июля 2020 года

С июля 2020 года в Петроградском районе Петербурга отменят семь коммерческих маршрутов. Об этом на встрече в районной администрации местным жителям рассказали разработчик новой маршрутной сети, замдиректора ГКУ «Организатор перевозок» Дмитрий Процкий и зампред комитета по транспорту Валерий Молодец.

По словам Процкого, власти сохранят четыре маршрута, которые станут социальными: к10, к30, к127 и к252.

Смольный планирует с 2020 реализовать масштабную транспортную реформу, с помощью которой власти хотят убрать из города почти 300 коммерческих маршрутов. Чиновники обещают заменить маршрутки социальными  автобусами.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
21:44 Муниципал: Два избиркома не опубликовали итоги муниципальных выборов

21:21 После выборов, перед футболом: В Петербурге состоялся митинг по итогам дня голосования

20:50 Навальный поблагодарил медиаперсон за единение в поддержку Устинова   1

20:27 Муниципал: МО "Гагаринское"  вновь возглавила Трифонова

20:15 Родители, чьи дети стали жертвами теракта в Беслане, получат небольшие надбавки к пенсии

20:03 Резник: Беглов - губернатор опричников   5

19:50 Медведев: Россия и Китай намерены исследовать поверхность Луны   1

19:23 В Петербурге начался митинг против фальсификаций на выборах   1

19:20 "Дождь": Покинувший Мосгордуму Метельский может получить пост советника Собянина

18:50 В Петроградском районе отменят 7 коммерческих маршрутов с июля 2020 года

18:48 Суд подтвердил законность миллионного штрафа компании, загрязнившей Мурзинку

18:34 Депутат Вишневский просит чиновников ускориться   3

18:20 Лукашенко: Убежден, что без участия США конфликт в ДНР урегулировать не получится   8

18:05 Муниципал: В совете «Южно-Приморского» будут заседать метивший в губернаторы муниципал и активист «Красивого Петербурга»

17:55 Трамвайную линию от Купчино до Славянки построят в течение 5 лет

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru