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Новости

19:20

"Дождь": Покинувший Мосгордуму Метельский может получить пост советника Собянина

фото ЗакС политика "Дождь": Покинувший Мосгордуму Метельский может получить пост советника Собянина

Проигравший выборы в столичный парламент руководитель отделения "Единой России" в Москве Андрей Метельский может получить пост советника мэра Сергея Собянина, поделился с "Дождем" близкий к руководству города источник.

В качестве новой должности рассматривается вариант назначить Метельского бизнес-омбудсменом.

Между тем информатор издания, входящий в ЕР, утверждает, что работа в мэрии - далеко не единственный вариант для развития дальнейшей карьеры единоросса. Рассматривается также его трудоустройство в одну из госкорпораций либо занятость в частном бизнесе. На какое-то время, уточнил собеседник "Дождя", Метельский исчезнет из медиапространства.

Пресс-секретарь Метельского Ирина Елиферова не стала давать какие-либо комментарии по данному поводу, добавив, что вопрос о его партийной должности ЕР рассмотрит 18 сентября.

Однако, добавили источники, на том, чтобы Метельский продолжал оставаться секретарем столичного отделения партии, будет настаивать лично Андрей Турчак.

Свой кабинет в Мосгордуме единоросс покинул сегодня, когда депутаты нового созыва принимали присягу.

Напомним, 1 июля ФБК выпустил расследование о принадлежащей депутату Мосгордумы Метельскому и его семье недвижимости. В частности, Навальный с соратниками утверждают, что он владеет сетью австрийских отелей стоимостью 40 млн евро и жильем в Москве, совокупная цена которого достигает почти 6 млрд рублей. "Коррупционная схема", считают в ФБК, проста: Метельский оформляет всю недвижимость на мать, сына и друга Петра Ивановского, который работает его советником в Мосгордуме.

Позднее, 29 августа, в ФБК вышло новое изыскание, в котором утверждается, что в 2015 году Метельский, будучи госслужащим, через некое подставное лицо приобрел столичную компанию "Альпин" - дилера мотоциклов Yamaha. Компания зарегистрирована на имя друга и советника народного избранника Петра Ивановского.

Также не так давно Метельский подал в суд на Навального.

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